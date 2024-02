Mercato - PSG : Premier problème pour Mbappé au Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mariage se rapproche entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Une première étape a été franchie avec l'annonce du joueur de quitter le PSG à la fin de la saison. Désormais, les deux parties négocient les termes de son futur contrat. Mais Mbappé n'aura pas son mot à dire en ce qui concerne sa position sur le terrain.

Kylian Mbappé devrait connaître sa première expérience à l'étranger la saison prochaine. Après l'AS Monaco et le PSG, le joueur va découvrir une troisième équipe puisqu'il a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat à Paris. Le Real Madrid est le grand favori pour l'accueillir. Mais l'arrivée de Mbappé pourrait provoquer un casse-tête chez Carlo Ancelotti.

Mbappé destiné à prendre place dans l'axe ?

Plus à l'aise sur le côté gauche de l'attaque, Mbappé espère retrouver cette position la saison prochaine. Sauf que ce secteur est occupé par Vinicius Jr, l'une des stars du Real Madrid. Le Brésilien ne sera pas facile à déloger. Pour éviter tout conflit, Carlo Ancelotti pourrait même décider de placer Mbappé dans l'axe, comme le fait Luis Enrique actuellement. Loin d'être sa position préférentielle.

« Ce serait dommage »