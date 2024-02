«Il va faire 10 ans au Real», Mbappé dit adieu au PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a fêté son 25ème anniversaire en décembre 2023. Et après sept années passées au PSG, il était temps d’aller voir autre chose. C’est du moins ce à quoi Mbappé a dû songer au moment de communiquer sa décision à Nasser Al-Khelaïfi révélée par L’Équipe : pas de prolongation de son contrat en fin de saison. Et maintenant, place au Real Madrid où il compterait faire une décennie.

Kylian Mbappé a refusé le Real Madrid au printemps 2022 alors que le club merengue lui déroulait le tapis rouge. En 2021, c’est le PSG qui lui a fermé la porte lorsqu’en 2017, le champion du monde privilégiait tout simplement le Paris Saint-Germain à la Casa Blanca . Mais ce serait enfin la bonne pour le club aux 14 Ligues des champions.

Mbappé dit stop au PSG et va rejoindre le Real Madrid

En effet, L’Équipe dévoilait jeudi que Kylian Mbappé aurait échangé avec Nasser Al-Khelaïfi et qu’au cours de cette discussion, le capitaine de l’équipe de France lui aurait annoncé son départ du PSG à l’issue de son contrat, soit en fin de saison. Et maintenant ? Place au Real Madrid et pour une dizaine d’années si l’on en croit les propos tenus par Laurent Perrin, journaliste du Parisien .

«Mbappé va faire 10 ans au Real. Après, il aura d'autres envies que revenir à Paris»