Luis Enrique - Mbappé : Le boss du PSG a choisi son camp ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le match face à Rennes et la sortie en cours de seconde période de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi ne s'est pas prononcé sur ce remplacement. Mais dès le début de la saison, le président du PSG a annoncé la couleur. Face au vestiaire, il a confirmé que Luis Enrique aurait les pleins-pouvoirs lors de cet exercice.

Il faudra s'habituer à cette scène. Pour la deuxième fois d'affilée, Kylian Mbappé n'a pas disputé l'intégralité d'une rencontre. Laissé sur le banc au coup d'envoi lors de la rencontre face à Nantes, il a laissé sa place à la 65ème minute à Gonçalo Ramos lors de l'affrontement face à Rennes dimanche dernier. « Il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian, tôt ou tard, cela va arriver. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs » a justifié Luis Enrique.

Manipulé au mercato, le PSG pose ses conditions https://t.co/g8Nw69rXp2 pic.twitter.com/4AeAga9iSW — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Luis Enrique aurait le soutien de son président

Une décision forte de la part du technicien espagnol, qui assoit son autorité. Luis Enrique souhaite, avant tout, se préparer à la vie sans Mbappé, qui a annoncé à son président son départ en fin de saison. Justement, qu'en pense Nasser Al-Khelaïfi ? Le président du PSG ne s'est pas prononcé sur ce choix polémique. Mais comme annoncé par Loïc Tanzi, le responsable qatari avait prévenu le vestiaire en début de saison.

« L'entraîneur a carte blanche »