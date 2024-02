PSG : Crash annoncé pour la dernière de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé vit ses dernières semaines au PSG et pourrait cependant avoir un coup à jouer en Ligue des champions au sein de l’équipe la plus faible de l’ère QSI aux yeux d’Emmanuel Petit. Et ce, en grande partie grâce au « déclin » des autres grandes formations européennes.

Depuis 2011 et le rachat du club par les investisseurs qataris, le PSG s’est sans arrêt servi du mercato afin de renforcer son effectif. Des stars à gogo sont arrivées, de Zlatan Ibrahimovic à Neymar en passant par Lionel Messi ou encore David Beckham pour ne citer qu’eux. Néanmoins, sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain a décidé de repartir à zéro en lançant un projet sportif basé sur le collectif et retirant de son effectif les superstars.

«L’équipe la moins forte» de l’ère QSI au PSG cette saison ?

Malgré cela, le PSG a dépensé des centaine de millions d’euros lors du dernier mercato estival pour les transferts de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte ou encore Ousmane Dembélé entre autres. Et pourtant, selon Emmanuel Petit, le PSG n’a jamais été aussi limité sous QSI. « Ce n’est pas sur la Ligue 1 qu’on les attend chaque année, c’est sur la Ligue des champions. Depuis que les Qataris sont arrivés, je trouve que c’est l’équipe la moins forte que présente le PSG sur la scène européenne, bizarrement, l’année où ils pourraient aller loin ».

«Tu as des grandes formations européennes qui sont sur le déclin cette année»