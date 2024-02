PSG - Départ de Mbappé : Une annonce de taille est faite

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé ne prolongera pas son bail. L’attaquant de 25 ans a informé Nasser Al-Khelaïfi de sa décision et devrait ainsi prochainement s’engager en faveur du Real Madrid. Un coup dur pour le PSG alors que l’international français a marqué les esprits dès son arrivée en 2017, mais Alain Cayzac, ancien président du club, se montre optimiste pour la suite.

C’est donc sans Kylian Mbappé que le PSG entamera la saison prochaine. Actuellement dans sa dernière année de contrat, l’international français a décidé de partir et l’a fait savoir au président Nasser Al-Khelaïfi, qui doit désormais se pencher sur sa succession. Les noms de Rafael Leao ou encore Victor Osimhen ont notamment circulé pour venir remplacer Kylian Mbappé, des dossiers qui vont secouer le mercato parisien dans les prochains mois. Alain Cayzac n’affiche quant à lui aucune inquiétude.

Lâché par Mbappé, le boss du PSG a la cote à l’étranger https://t.co/LH01rcy5Et pic.twitter.com/OT9INyOcwB — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

« J’ai vu partir Susic, Weah, Ronaldinho, Pauleta, Ibrahimovic et on s’en est toujours remis »

« Un coup dur pour le PSG ? Oui et non. C’est forcément un coup dur car c’est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais ce n’est pas une catastrophe nationale, il faut relativiser , confie l’ancien président du club dans un entretien accordé au Parisien. J’ai connu beaucoup d’épisodes au PSG, j’ai vu partir Susic, Weah, Ronaldinho, Pauleta, Ibrahimovic et on s’en est toujours remis. »

« Maintenant, on peut penser au futur »