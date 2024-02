PSG : Le clan Mbappé confirme !

Pierrick Levallet

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire est sur le point de se terminer. En fin de contrat en juin prochain, l'international français aurait annoncé à sa direction qu'il ne comptait pas prolonger et qu'il voulait partir. L'entourage de la star de 25 ans tiendrait d'ailleurs le départ du capitaine de l'équipe de France pour acquis.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. En fin de contrat d’ici quelques mois, le champion du monde 2018 aurait fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il souhaitait partir. Après sept ans de bons et loyaux services, Kylian Mbappé ne compterait pas prolonger et estimerait qu’il est temps pour lui d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Le feuilleton Mbappé touche à sa fin

Le PSG se serait visiblement fait une raison et préparerait déjà sa succession sur le mercato. Le Real Madrid est naturellement en pole position pour recruter Kylian Mbappé, malgré la concurrence d’Arsenal et de Liverpool. Le clan de la star de 25 ans a d’ailleurs confirmé la tendance quant à son avenir au PSG.

Son entourage tient son départ pour acquis