PSG - Départ de Mbappé : L’annonce surprise de France 98

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est pas encore officiel, mais l'information a fuité. Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison. Depuis plusieurs heures, le joueur fait la UNE de l'ensemble des médias. Tout le monde donne son avis, notamment les champions du monde 1998, qui valident son départ au Real Madrid.

On aurait pu penser que la décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG allait provoquer plus de débats. Mais après sept ans de services rendus, certains observateurs estiment qu'il est temps pour lui d'ouvrir une nouvelle page à 25 ans. C'est le cas de Bixente Lizarazu, champion du monde en 1998 et consultant pour TF1 .





PSG : Mbappé a fait un gros sacrifice pour rejoindre le Real Madrid https://t.co/M56ZV8QkUV pic.twitter.com/WKNBGwRmEA — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Mbappé s'en va, c'est validé

« Kylian Mbappé ne nous appartient pas. Je pense que pour lui et pour le club, c’était important aussi d’avoir une position claire. Il a pris cette décision-là, je la respecte. C’est très bien pour lui. Mais c’est un challenge fantastique à relever s’il va au Real Madrid. S’il a envie dans ses rêves de gosses d’y jouer, il a le droit. Il a donné sept ans au PSG et je crois que c’est normal qu’il ait envie de vivre autre chose. C’est son club de cœur avec le PSG. C’est le club où il doit aller. Il a envie de gagner la Ligue des champions et s’il y a un club où il a la chance de la gagner, c’est le Real Madrid .» a confié Lizarazu au micro de France Info.

« C'est colossal ce qu’il a fait au PSG »