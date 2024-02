Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le prochain club de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais une réalité. Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison. Le joueur a officialisé sa décision auprès de Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi de ses coéquipiers. Tout porte à croire que le champion du monde 2018 rejoindra le Real Madrid lors du prochain exercice. Mais pourrait-on assister à une surprise de taille dans ce dossier ?

Depuis plusieurs jours, un léger bruit se faisait entendre dans les couloirs. Comme presque chaque mercato, il était question d'un départ de Kylian Mbappé. Inconsciemment, on s'était dit que le PSG allait, une nouvelle fois, parvenir à le conserver. Mais Nasser Al-Khelaïfi n'a, cette fois-ci, rien pu faire face à la volonté du joueur de quitter la capitale française à la fin de la saison. Les billets ne changeront rien. Mbappé est décidé partir et a fait savoir que rien ne lui ferait changer d'avis. Déterminé, le champion du monde 2018 a annoncé sa décision auprès de ses coéquipiers ce vendredi, avant l'entraînement du jour.

Mbappé promis au Real Madrid

Mais face à ses coéquipiers, Mbappé a refusé d'évoquer l'identité de son prochain club. Mais dans ce dossier, le suspense semble éteint. Il est désormais de notoriété publique que le joueur a toujours souhaité rejoindre le Real Madrid. « Le club qu'il veut est le Real Madrid et, à moins que ce club ne veuille plus de lui, il ira au Real Madrid. Cela ne fait aucun doute » a confirmé Daniel Riolo dans les colonnes de As jeudi dernier. Sports Zone annonce que des négociations sont toujours en cours, mais qu'aucun accord n'a encore été trouvé.

Et si une surprise était possible ?