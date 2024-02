PSG : Luis Enrique choque tout le monde avec Mbappé, doit-il continuer ?

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Luis Enrique a surpris tout le monde en remplaçant Kylian Mbappé, et ce, alors que le PSG était mené par le Stade Rennais. Après la rencontre, le coach parisien a expliqué qu'il voulait préparer son équipe à ne plus jouer avec son numéro 7. Selon vous, Luis Enrique doit-il continuer à agir de la sorte avec Kylian Mbappé ? A vos votes !

Dernièrement, Kylian Mbappé a annoncé qu'il allait quitter le PSG à Nasser Al-Khelaïfi. En fin de contrat le 30 juin, la star de 25 ans va changer de club librement et gratuitement cet été. Conscient de la situation, Luis Enrique a décidé de ne plus accorder de traitement de faveur à Kylian Mbappé, et de préparer son équipe à vivre sans lui. En effet, le coach du PSG a remplacé son numéro 7 à la 65ème ce dimanche soir, et ce, alors que le Stade Rennais menait 1-0. Interrogé après la rencontre, Luis Enrique a lâché toutes ses vérités sur le cas Kylian Mbappé.

Luis Enrique a sorti Mbappé contre Rennes

« Il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian, tôt ou tard, cela va arriver. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine. Je veux que chaque joueur titulaire dans cette équipe du PSG pense que c’est une grande opportunité. C'est ce que je cherche pour cette saison et pour la saison prochaine. (...) Si Kylian Mbappé était d'accord d'être remplacé ? Les entraineurs doivent prendre des décisions, ça devait arriver un jour. C'est important pour notre équipe d'apprendre à débloquer les situations de jeu de manière collective » , a expliqué Luis Enrique, le coach du PSG.

Fini les traitements de faveur pour Mbappé

Habitué à faire jouer Kylian Mbappé pendant 90 minutes à chaque match, Luis Enrique a décidé de changer son fusil d'épaule. Désormais, la star du PSG sera moins utilisée. Et si Kylian Mbappé ne donne pas entière satisfaction lors d'un match, Luis Enrique n'hésitera pas à le faire sortir.



A votre avis, est-ce la bonne stratégie à employer avec Kylian Mbappé ? C'est le moment de voter !