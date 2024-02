PSG : Un scandale est dénoncé à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d’un match accroché, le PSG a arraché le nul contre le Stade Rennais au Parc des Princes (1-1). Le tout grâce à un penalty obtenu et transformé par Gonçalo Ramos dans les arrêts de jeu. Un penalty qui ne manque pas de faire polémique ces dernières heures.

Dimanche soir, le PSG a arraché le nul à domicile contre le Stade Rennais (1-1) grâce à un penalty obtenu et transformé par Gonçalo Ramos qui a été déséquilibré par Seidu avant de buter sur Mandanda. Mais pour Kevin Diaz, c'est un scandale.

«Il n’y a ni faute de Seidu, ni faute de Mandanda, point»

« Il n’y a ni faute de Seidu, ni faute de Mandanda, point. Le gardien essaie, certes, d’avoir le ballon mais derrière c’est l’attaquant qui simule un penalty et qui l’obtient, à l’ancienne, grâce à un outil moderne qui s’appelle le VAR. Il n’y a pas faute et l’arbitre qui est à dix mètres de l’action prend la bonne décision », estime le consultant de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Tu n’appelles jamais un arbitre pour cette action-là»