PSG : La presse espagnole balance sur la grande annonce de Mbappé

Thibault Morlain

Après de longues semaines d'attente, on y voit désormais plus clair concernant l'avenir de Kylian Mbappé. La décision de l'actuel joueur du PSG était attendue par tout le monde et voilà que l'international français aurait averti, comme promis, Nasser Al-Khelaïfi de son choix de quitter le PSG. Reste maintenant à identifier sa destination. Tous les regards se tournent alros vers le Real Madrid, mais rien n'est encore bouclé.

L'histoire d'amour entre le PSG et Kylian Mbappé ne passera donc pas le cap des 7 ans. Si l'international français avait accepté de prolonger à Paris en 2022, cette fois, il a visiblement décidé de faire ses valises. Après une longue période de réflexion, Mbappé a donc pris sa décision et il a averti Nasser Al-Khelaïfi de son départ à l'issue de la saison. A 25 ans, l'attaquant connait ainsi ses derniers moments actuellement avec le club de la capitale. Avant de partir au Real Madrid ? Cela semble être la tendance, même si rien n'était encore acté...



Mbappé et les questions sur son avenir

Ce mardi soir, Kylian Mbappé était à l'Elysée pour un dîner avec Emmanuel Macron, Nasser Al-Khelaïfi ou encore l'émir du Qatar. L'avenir de l'attaquant du PSG n'était toutefois pas la raison principale de cette entrevue. Il n'empêche que Mbappé a dû répondre à certaines questions sur la suite de sa carrière et le Real Madrid. Ainsi, comme RMC l'a révélé, le joueur du PSG a fait savoir qu'il n'y avait encore rien de bouclé.

« Rien de fait avec le Real Madrid »