Mbappé : Le PSG confirme enfin son départ !

C'est terminé pour Kylian Mbappé. Le joueur de 25 ans a bien pris la décision de quitter le PSG à l'issue de son contrat, soit en juin prochain. La nouvelle a été confirmée par son coéquipier Marco Asensio, qui accordait un long entretien à un média américain. Sauf incroyable retournement de situation, le Real Madrid devrait l'accueillir la saison prochaine.

Après la rencontre face à Rennes dimanche dernier (1-1), Luis Enrique avait, plus ou moins, confirmé le départ de Kylian Mbappé en indiquant que l'équipe devait s'habituer à jouer sans lui. Mais ce vendredi, Marco Asensio a carrément mis les pieds dans le plat en évoquant la situation de l'international français.

« Son départ va marquer une époque »

Au cours d'un entretien au Bleacher Report, Asensio s'est prononcé sur Mbappé, qui devrait s'engager pour le Real Madrid. « Cela (son départ) va marquer une époque. Il semble que Mbappé va partir. Tout le monde en parle beaucoup de l'extérieur, mais nous, en interne, on ne parle pas de ce sujet, on se concentre sur autre chose » a déclaré le joueur espagnol, avant de lui rendre un hommage appuyé.

Asensio lui rend hommage