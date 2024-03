Transferts : Le PSG fait un pari et tire le gros lot !

Thomas Bourseau

Alors que l’équipe sortait d’une finale et d’une demi-finale de Ligue des champions avec Keylor Navas dans ses buts, le PSG décidait de recruter Gianluigi Donnarumma. Au fur et à mesure, l’Italien héritait du poste de gardien numéro un. Et bien qu’il ait rencontré quelques difficultés sportives, Donnarumma ne regrette pas son choix et compte bien le rendre sur la durée au Paris Saint-Germain.

À l’été 2021, et alors que Keylor Navas avait été prolongé jusqu’en juin 2024 quelques semaines auparavant, le Paris Saint-Germain a fait un pari sur le mercato. En effet, Gianluigi Donnarumma avait pris la décision de pas prolonger son contrat à l’AC Milan et débarquait donc gratuitement au sein du club parisien au grand dam de Navas qui a doucement été poussé vers le banc de touche et se dirige plus que jamais vers la sortie à présent.

«Ma première saison n’a pas été facile parce que je découvrais un nouveau pays»

Titulaire dans les buts du PSG depuis la nomination de Christophe Galtier à l’été 2022, Gianluigi Donnarumma a déclaré sa flamme au Paris Saint-Germain à l’occasion d’une interview accordée à Nice-Matin bien qu’il ait rencontré des difficultés au club sportivement parlant. « Je cherche toujours à me donner pour ce club. Je suis heureux d’endosser ce maillot à chaque match. Ma première saison n’a pas été facile parce que je découvrais un nouveau pays, un nouveau club et une autre langue, mais tout est différent aujourd’hui. Je me suis complètement adapté et intégré au PSG ».

«Je veux rester à Paris encore pas mal d’années»