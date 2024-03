Mercato : Panique au PSG, «un attaquant spécial» va partir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va faire ses valises et changer de club librement et gratuitement cet été. Pensionnaire de l'AS Monaco, Wilfried Singo va se frotter au numéro 7 parisien ce vendredi soir. Et le champion d'Afrique ivoirien n'a pas tari d'éloges à l'égard de Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé est engagé jusqu'au 30 juin. Partagé entre une prolongation et un départ, le numéro 7 parisien a finalement décidé de prendre le large librement et gratuitement cet été.

Singo va se frotter à Mbappé avant son départ du PSG

Avant de quitter le PSG, Kylian Mbappé a une saison à terminer, et cela commence par le choc de ce vendredi soir face à l'AS Monaco en Ligue 1. Alors qu'il va faire face à la star rouge et bleu, Wilfried Singo n'a pas hésiter à le complimenter.

«J'espère que ce sera un beau duel»