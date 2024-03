PSG : Sorti par Luis Enrique, Mbappé sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore une fois, Kylian Mbappé n'a pas terminé une rencontre de championnat. Interrogé sur la sortie de sa star, Luis Enrique a confirmé que c'était un choix sportif. Après sa sortie, le joueur tricolore a, lui-même, confirmé qu'il se sentait bien, malgré une petite frayeur après un tacle appuyé de Guillermo Maripan ce vendredi.

Luis Enrique a sorti Kylian Mbappé à la mi-temps de la rencontre face à l'AS Monaco ce vendredi. On aurait pu croire que l'entraîneur du PSG avait pris cette décision pour préserver le joueur, taclé quelques minutes plus tôt par Guillermo Maripan. Mais pas du tout.

Luis Enrique a justifié sa décision

En conférence de presse, Luis Enrique a expliqué son choix. « C'est 100% une décision de l'entraîneur. (Pour quelle raison ?) Tôt ou tard, nous devons nous habituer à jouer sans Kylian. En tant qu'entraîneur, mon objectif est toujours de chercher le meilleur pour l'équipe, ce que je considère le meilleur pour l'équipe » a-t-il confié.

Mbappé a parlé après sa sortie