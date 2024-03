PSG : Un clash avec Mbappé ? Luis Enrique répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rencontre entre le PSG et l'AS Monaco ce vendredi (0-0) a été marquée par le nouvel épisode entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Sorti à la mi-temps, l'international français n'est plus intouchable et l'entraîneur du club parisien l'a encore répété en conférence de presse, tout en confirmant qu'il n'en faisait pas une affaire personnelle.

Le match entre le PSG et l'AS Monaco a été plaisant. Malgré le score vierge, les deux équipes ont obtenues de nombreuses occasions, ce qui a notamment permis à Gianluigi Donnarumma de se mettre en évidence. Mais la nouvelle sortie de Kylian Mbappé a éclipsé ce résultat. Sorti à la mi-temps par Luis Enrique, il s'est dirigé vers les tribunes avant de prendre place aux côtés de sa mère. Une scène hallucinante, qui a rappelé que Mbappé n'était plus intouchable au PSG depuis qu'il a annoncé son départ.





PSG : Mbappé boudé par Luis Enrique ? Le verdict est rendu https://t.co/jnE5FNrGMl pic.twitter.com/jhFbWj5nZh — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

« C'est 100% une décision de l'entraîneur »

Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a évidemment été questionné sur ce sujet. Sa réponse rappelle celle déjà lâchée après Rennes dimanche dernier. « C'est 100% une décision de l'entraîneur. (Pour quelle raison ?) Tôt ou tard, nous devons nous habituer à jouer sans Kylian. En tant qu'entraîneur, mon objectif est toujours de chercher le meilleur pour l'équipe, ce que je considère le meilleur pour l'équipe » a déclaré l'entraîneur du PSG.

« Il n'y a aucun problème »