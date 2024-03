Explications au sommet entre le PSG et le clan Mbappé ?

Thibault Morlain

La saison prochaine, Kylian Mbappé ne sera plus là et au PSG, Luis Enrique a visiblement décidé de se préparer à cela dès maintenant. En effet, l’Espagnol n’hésite plus à sortir sa star en cours de match comme ça a été le cas ce vendredi face à l’AS Monaco. Une décision fracassante de la part de Luis Enrique qui n’aurait pas manqué de déclencher de vives explications en coulisses.

C’est en tribunes que Kylian Mbappé a assisté à la deuxième mi-temps de Monaco-PSG. Non, l’international français n’a pas été exclu, il a été remplacé par Luis Enrique après 45 minutes de jeu. Mbappé n’a alors pas voulu revenir sur le banc des remplaçants, préférant plutôt prendre place dans les tribunes du Stade Louis II pour regarder la fin du match du PSG.

Le clan Mbappé s’explique avec le PSG

L’Equipe en a d’ailleurs dit plus sur ce qui serait arrivé en coulisses suite à cette grande décision de Luis Enrique avec Kylian Mbappé. Le quotidien sportif précise alors qu’au coup de sifflet final de la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco, des discussions auraient eu lieu entre le clan Mbappé et des dirigeants du club de la capitale. Rien n’a cependant filtré sur le contenu de cet échange.

« Tôt ou tard, on devra jouer sans lui »