PSG : Mbappé plombé par le Qatar ? La vérité éclate

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG d'ici quelques mois. L'international français aurait confié aux dirigeants parisiens qu'il ne comptait pas prolonger. Depuis, Luis Enrique prépare la vie sans la star de 25 ans en se passant parfois de ses services. Le Qatar n'aurait d'ailleurs rien à voir avec la récente gestion du natif de Bondy.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire touche à sa fin. Le natif de Bondy aurait fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi après la victoire contre la Real Sociedad en Ligue des champions le 14 février qu’il ne comptait pas prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. Après sept saisons passées dans la capitale, Kylian Mbappé estimerait qu’il est temps pour lui d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs.

Luis Enrique prépare la vie sans Mbappé au PSG

Le champion du monde 2018 a d’ailleurs trois offres sur la table comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais tout indique que Kylian Mbappé finira par signer au Real Madrid à l’issue de la saison. Le PSG semble même s’être fait une raison et lui chercherait un remplaçant sur le mercato. En attendant, Luis Enrique essaye de préparer son vestiaire au départ du capitaine de l’équipe de France. Le coach de 53 ans tente notamment de se passer des services de Kylian Mbappé. Le Bondynois a débuté sur le banc contre le FC Nantes, avant d’être remplacé contre Rennes et l’AS Monaco.

