Mbappé : Polémique au PSG, Ibrahimovic avait prévenu !

Thomas Bourseau

Sorti à la mi-temps par Luis Enrique, Kylian Mbappé n’a pas pris place sur le banc avec le reste du groupe du PSG. Ce qui a enflammé la toile et les médias tout en créant une nouvelle polémique. Mais Zlatan Ibrahimovic avait tout vu venir.

Kylian Mbappé n’a pas apporté satisfaction à Luis Enrique pendant la première période vendredi soir à Monaco et a été remplacé par l’entraîneur du PSG à la mi-temps. Mbappé ne s’est pas rendu sur le banc des remplaçants et a préféré aller à la douche avant de rejoindre sa mère Fayza Lamari dans les tribunes de Louis II. Une attitude qui n’est pas passée inaperçue et qui a été beaucoup commentée après coup.

Mbappé a fait le show en tribunes, malaise au PSG

À l’automne 2022, Zlatan Ibrahimovic livrait une interview à son ami Olivier Dacourt pour Canal+. Un entretien qui intervenait quelques mois après la prolongation de contrat très médiatisée de Kylian Mbappé via laquelle il était spéculé que le joueur bénéficiait de diverses primes et même de son mot à dire sur le mercato. Une erreur selon Zlatan Ibrahimovic qui expliquait que personne n’était plus grand que l’institution.

«Il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club»