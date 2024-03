PSG : Riolo s’acharne sur Luis Enrique en direct

Thibault Morlain

L’été dernier, pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Si plusieurs noms avaient été cochés, le choix s’est donc porté sur l’Espagnol. Le voilà donc aujourd’hui à la tête du club de la capitale, mais même si les résultats sont bons jusqu’à présent, Luis Enrique est loin de faire l’unanimité. C’est notamment le cas auprès de Daniel Riolo, clairement pas fan des méthodes de l’entraîneur du PSG.

Ce vendredi soir, face à Monaco, Luis Enrique a montré une nouvelle fois qu’il n’avait pas peur de prendre de grandes décisions, décidant de remplacer Kylian Mbappé dès la mi-temps. L’entraîneur du PSG fait ainsi des choix forts, mais régulièrement, cela n’est pas compris. Daniel Riolo fait notamment partie de ceux qui ont du mal avec le coaching de Luis Enrique et il n’a pas hésité à le faire savoir…

« Ça fait des mois que je dis que je ne comprends rien à ce que fait ce coach »

Cela fait maintenant un moment que Daniel Riolo multiplie les coups de gueule contre Luis Enrique. Ça a encore été le cas ce vendredi soir après le match nul du PSG face à l’AS Monaco. Au-delà de la gestion du cas Kylian Mbappé, Riolo a lâché lors de L’After Foot : « Ce que fait Luis Enrique n’a aucun sens et pas uniquement vis-à-vis de Mbappé, mais par rapport à l’équipe en général. Ça fait des mois que je dis que je ne comprends rien à ce que fait ce coach. Je ne comprends pas ce jeu des compos. Il a décidé de tout péter en faisant comme si il misait déjà sur l’année prochaine à la veille de la Ligue des champions qui reprend, mais qui fait ça en fait ? Où est-ce que dans le monde ça existe ? ».

« Humainement je n’aime pas ce qu’il dégage »