PSG - Luis Enrique : Un pote de Mbappé réagit !

Kylian Mbappé a été remplacé par Luis Enrique dès la mi-temps du choc entre l’AS Monaco et le PSG vendredi soir, provoquant une certaine vague d’incompréhension chez certains observateurs. Et le Monégasque Youssouf Fofana, qui connaît bien Mbappé pour le côtoyer en équipe de France, a lui aussi affiché sa surprise.

Depuis l’annonce de son départ du PSG qui a été acté le 15 février dernier auprès de sa direction, Kylian Mbappé n’a plus le droit au même traitement de la part de Luis Enrique. L’attaquant de 25 ans a une nouvelle fois été pénalisé vendredi soir avec sa sortie dès la mi-temps face à l’AS Monaco, alors que le PSG était en difficulté (0-0 score final). Et ce choix tactique interpelle.

Fofana surpris de la sortie de Mbappé

Youssouf Fofana, le milieu de terrain de l’AS Monaco, n’a pas caché sa surprise au micro de Prime Video : « Oui, j’étais surpris. Il ne faisait pas un mauvais match, il aurait pu avoir des coups à faire en deuxième période. Après, sur les choix du coach, je ne discute pas », indique Fofana, qui connaît bien Mbappé pour le côtoyer en équipe de France.

Luis Enrique calme le jeu