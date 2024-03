PSG : Mbappé, Messi… Luis Enrique enchaine les clashs avec les stars !

Thibault Morlain

Désormais entraîneur du PSG, Luis Enrique n’hésite pas à trancher dans le vif au moment de faire des choix pour sa composition. Après Rennes, l’Espagnol a montré face à l’AS Monaco qu’il pouvait remplacer Kylian Mbappé. Malgré son statut de star, le Français n’est donc pas resté sur le terrain. Luis Enrique n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai puisque quand il était au FC Barcelone, c’était déjà arrivé avec Lionel Messi. Et le clash avait alors éclaté avec La Pulga.

La rupture est en train d’être actée au PSG entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Alors que l’international français s’en ira à la fin de la saison, l’entraîneur du club de la capitale décide de déjà penser à l’avenir et pour cela, il ne n’hésite pas à se priver de sa star en plein match. Face à Monaco, Luis Enrique a ainsi sorti Kylian Mbappé dès la mi-temps de la rencontre. Un choix qui a bien évidemment fait polémique, d’autant que la star du PSG a ensuite immédiatement rejoint les tribunes. Luis Enrique-Kylian Mbappé, le clash est en train d’éclater à Paris et l’histoire se répète ainsi après ce qui est arrivé entre l’Espagnol et Lionel Messi au FC Barcelone.

Mbappé : Décision hallucinante au PSG, Luis Enrique déballe tout https://t.co/n7OJOycwZY pic.twitter.com/jh4lK5SJZ1 — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Le clash Luis Enrique-Messi !

Kylian Mbappé n’est donc pas un cas isolé. Avec Luis Enrique, même Lionel Messi s’est retrouvé sur le banc de touche et ça avait alors fait énormément parler. Cette histoire remonte à 2015 au FC Barcelone. Alors que le club catalan s’apprête à affronter la Real Sociedad, Luis Enrique n’hésite pas à se passer de l’Argentin, remplaçant au coup d’envoi de la rencontre. L’ex-entraîneur du Barça avait alors expliqué avoir fait ce choix pour reposer Messi, qui venait de faire un long voyage suite à une trêve internationale. La réalité était cependant différente. Qu’est-il alors arrivé entre Luis Enrique et Lionel Messi ? Tout cela résulterait d’un clash à l’entraînement, quelques jours plus tôt. L’Espagnol n’aurait pas sifflé une faute sur La Pulga, ce qui aurait eu le don de l’agacer. La discussion entre les deux hommes aurait alors été animée et Lionel Messi a fait le choix de quitter l’entraînement. Luis Enrique a ensuite décidé de sévir en mettant sa star sur le banc des remplaçants. « J'ai fini par aller sur le banc et nous avons eu une dispute qui a duré peu de temps », avait expliqué l’octuple Ballon d’Or.

« Leo a pété... un petit câble »