Luis Enrique - Mbappé : La guerre au PSG fait halluciner la Ligue 1 !

La décision de Luis Enrique va faire parler dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Une nouvelle fois, le coach du PSG a décidé de faire sortir Kylian Mbappé bien avant le coup de sifflet final de la rencontre face à l'AS Monaco ce vendredi soir (0-0). Un choix qui a surpris certains acteurs du match.

Chaque semaine qui passe creuse un peu plus le fossé qui s'installe entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Plus globalement, une véritable cassure est observée depuis que l'international français a fait savoir qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison. Cette décision a profondément fragilisé son statut au sein du groupe. Mbappé va devoir s'habituer à ne plus être intouchable sous les ordres de Luis Enrique, qui n'a pas hésité à le faire sortir à la mi-temps du match face à l'AS Monaco ce vendredi.

PSG : Mbappé boudé par Luis Enrique ? Le verdict est rendu https://t.co/jnE5FNrGMl pic.twitter.com/jhFbWj5nZh — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

« Sportivement, il ne faisait pas un mauvais match »

Adversaire de Kylian Mbappé, Youssouf Fofana a donné son avis sur la situation de son coéquipier en équipe de France. « Si j'ai été surpris ? Oui parce que sportivement, il ne faisait pas un mauvais match et il aurait pu avoir des coups à jouer en seconde période. Après, ce sont des choix de son coach, nous on ne discute pas » a déclaré le milieu de terrain de l'AS Monaco au micro de Prime Vidéo.

Hütter botte en touche