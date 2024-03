OM : Gattuso s’est totalement trompé

Jean de Teyssière

Depuis que Jean-Louis Gasset a pris les rênes de l'OM, le club phocéen a tout gagné. Trois victoires consécutives, dont deux en Ligue 1, qui permettent à l'OM de remonter à la sixième place du classement et croire encore à la Ligue des Champions. Si l'OM a pris un but lors de chaque rencontre sous Gasset, la défense se montre plus solide, contrairement à celle de Gennaro Gattuso.

Face au Stade Brestois, l'OM a perdu le match dans les dernières minutes et s'est retrouvé 9ème de Ligue 1. Deux journées plus tard, la dynamique a été totalement inversée et tout va pour le mieux en terre phocéenne. Entre temps, Gennaro Gattuso a été limogé puis remplacé par Jean-Louis Gasset, qui sortait d'une expérience compliquée avec la Côte-d'Ivoire lors de la CAN. L'entraîneur de 70 ans parvient à accomplir pour le moment des miracles.

L'OM enchaîne les victoires sous Gasset

Dans le football, tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. Tout l'autre olympique, l'OM a eu besoin d'un changement d'entraîneur pour retrouver une dynamique positive. Depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé, l'OM a tout gagné, en marquant, 3, 4 puis 5 buts. Le prochain adversaire, le Villarreal de Marcelino, l'ancien entraîneur de l'OM en début d'année, est prévenu...

La défense, un faux problème avec Gattuso

Ce qui tranche totalement avec l'équipe menée par Gennaro Gattuso, c'est la tranquillité qui se dégage de cette équipe marseillaise. Sous Gennaro Gattuso, l'OM encaissait de nombreux buts et l'entraîneur italien se plaignait de la défense, ne sachant s'il fallait jouer à 5 ou à 4. Jean-Louis Gasset lui prouve indirectement qu'il s'agissait d'un faux problème, puisque l'OM s'en sort très bien. Face à Clermont ce samedi (5-1), l'OM jouait à 4 tandis que face au Shakhtar Donetsk ou Montpellier, Jean-Louis Gasset avait utilisait une défense à 5. Le problème devait encore être différent avec Gattuso.