Gasset l'a sauvé à l'OM, il balance

Hugo Chirossel

A son arrivée à l’OM, Jean-Louis Gasset a rapidement demandé à sa direction la réintégration de Pape Gueye, mis à l’écart en raison de sa situation contractuelle. Samedi soir contre Clermont (1-5), le milieu de terrain de 25 ans a connu sa première titularisation de la saison et a tenu à remercier son entraîneur.

Mis à l’écart du groupe à son retour de la CAN, Pape Gueye a vu sa situation changer du tout au tout avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset à l’OM. Le remplaçant de Gennaro Gattuso voulait pouvoir compter sur tous les joueurs à sa disposition et donc sur l’international sénégalais, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain.

Gattuso : Ce n’est pas terminé à l’OM https://t.co/euH0guM2vz pic.twitter.com/zZRoNDqnv8 — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

Première titularisation pour Gueye

Alors que Valentin Rongier et Jordan Veretout étaient absents, Pape Gueye a connu sa première titularisation de la saison samedi soir, lors de la victoire de l'OM sur la pelouse de Clermont (1-5). À l’issue de la rencontre, le milieu de 25 ans a tenu à remercier Jean-Louis Gasset.

« Je tiens à le remercier »