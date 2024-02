OM : Le renfort surprise de Gasset sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis au placard par Pablo Longoria après avoir refusé de prolonger son contrat, Pape Gueye est de retour dans le groupe principal. Le milieu de terrain sénégalais peut remercier Jean-Louis Gasset, qui a réclamé son retour au moment de son arrivée. Entré en jeu face à Montpellier ce dimanche (4-1), le joueur a évoqué ses impressions sur les réseaux sociaux.

Le président de l'OM n'aime pas conserver des joueurs en fin de contrat et l'a bien fait savoir à Pape Gueye, qui n'a toujours pas étiré son bail. A son retour de la CAN, le milieu de terrain n'avait pas été convoqué par Gennaro Gattuso. Sa fin de saison aurait pu prendre des allures de catastrophe. Mais dès son arrivée à l'OM, Jean-Louis Gasset a milité pour son retour. « J’en ai parlé avec la direction. Je leur ai dit : “Si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les atouts”. Pape Gueye est un joueur que j’apprécie beaucoup. Tout ce qu’il s’est passé hier, ce n’est pas mon problème, on a parlé de demain. Et tout le monde était d’accord. Pape Gueye sera dans le groupe pour ce match » avait justifié le technicien en conférence de presse.

Gueye a retrouvé le terrain

Pape Gueye était dans le groupe convoqué pour affronter par Montpellier et a même disputé la dernière demi-heure dimanche dernier. Le joueur de 25 ans n'avait plus disputé le moindre match de championnat depuis le 17 décembre dernier (il était entré en fin de match face à Clermont).

« Ce sentiment »