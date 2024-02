Mercato - OM : Une nouvelle catastrophe se profile

Hugo Chirossel

Comme Florian Thauvin et Boubacar Kamara avant lui, Pape Gueye pourrait quitter l’OM libre à la fin de la saison. Le contrat de l’international sénégalais arrive à son terme en juin prochain et il ne l’a pas prolongé, malgré deux offres formulées par le club et un retournement de situation ne semble pas se profiler.

Pablo Longoria l’a répété à maintes reprises : il n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat dans son effectif. Ce qui est le cas de Pape Gueye, qui sera libre à l’issue de cette saison. Si une prolongation semblait dans les tuyaux il y a quelques mois, mais le milieu de 25 ans n’a pas répondu aux deux offres formulées par l’OM.

Gueye de retour dans le groupe

Ce qui a conduit à la mise à l’écart de Pape Gueye à son retour de la CAN. L'international sénégalais a été réintégré la semaine dernière et il a d’ailleurs été convoqué pour la réception de Montpellier dimanche, sur demande de Jean-Louis Gasset. De là à imaginer une prolongation de contrat avec l’OM prochainement ?

Une prolongation n’est pas à l'ordre du jour