L’OM se lâche sur sa dernière recrue

Hugo Chirossel

Nommé entraîneur de l’OM la semaine dernière en remplacement de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a démarré par deux victoires contre le Shakhtar Donetsk et Montpellier. Au-delà des résultats, ce sont également les méthodes du technicien français âgé de 70 ans qui sont validées en interne, lui qui réussit à fédérer son groupe.

Jean-Louis Gasset pouvait difficilement rêver d’un meilleur début pour sa mission de 100 jours à l’OM. Après avoir officiellement pris la succession de Gennaro Gattuso mardi dernier, le technicien français âgé de 70 ans a commencé son aventure marseillaise par une victoire contre le Shakhtar Donetsk (3-1) et donc une qualification en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Trois jours après, l’OM décrochait sa première victoire en championnat depuis plus de deux mois lors de la réception de Montpellier (4-1).

OM : «Des moments de merde», il se lâche après le départ de Gattuso https://t.co/qFs2cjUDJw pic.twitter.com/16RMGFtZOZ — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

La méthode Gasset déjà validée à l’OM

Des victoires qui redonnent de la confiance mais qui restent insuffisantes pour sauver la saison de l’OM. Au-delà des résultats, ce sont les méthodes de Jean-Louis Gasset qui semblent faire l’unanimité en interne. Son objectif était dans un premier temps de redonner de la confiance à son groupe et pour ce qui est de la tactique, il n’a pas cherché à faire compliqué et s’est contenté d'utiliser le système dans lequel ses joueurs se sentent les plus à l'aise.

«Bienveillance, rigueur, professionnalisme, confiance»