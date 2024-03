Peur, crispation... L'OM balance sur sa descente aux enfers

Benjamin Labrousse

Cette saison, l’OM a connu les montagnes russes. Auteurs de trois succès consécutifs sous Jean-Louis Gasset, les Phocéens ont néanmoins souffert lors du passage de Gennaro Gattuso notamment. A cœur ouvert, le milieu de terrain Amine Harit s’est livré sur le contexte très particulier du club marseillais sur cet exercice 2023-2024.

L’OM enchaîne. Ce samedi, le club phocéen a signé un beau succès sur la pelouse de Clermont (1-5). Une troisième victoire d’affilée pour Marseille, désormais entraîné par l’expérimenté Jean-Louis Gasset. L’OM a d’ailleurs inscrit 12 buts au cours des trois dernières rencontres, et retrouve une belle dynamique. Toutefois, la saison marseillaise aura été bien loin d’être sereine. Après la crise de septembre dernier et la démission de Marcelino, les Phocéens ont connu une véritable spirale négative sous le mandat de Gennaro Gattuso, débarqué à la suite d’une défaite (1-0) face à Brest le 18 février dernier.

« Tout le monde était un peu crispé »

A l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot , le milieu de terrain de l’OM Amine Harit s’est justement livré sur l’état d’esprit compliqué des joueurs marseillais au cours de cette crise de résultats. « Ce dont on a besoin sur le terrain pour être plus épanoui ? Ce sont les victoires qui font qu'un joueur est épanoui dans un collectif. On sait qu'il y avait une énorme pression des supporters et un peu moins de sourires, de rigolade, qui fait que tout le monde était un peu crispé » , a confié l’international Marocain.

« On joue avec la peur et l'obligation de résultat »