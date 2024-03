Mercato : Gasset a tout changé après Gattuso, le vestiaire balance

Hugo Chirossel

Cinq mois seulement après son arrivée, Gennaro Gattuso a quitté l'OM le 20 février dernier, remplacé par Jean-Louis Gasset. Ce dernier a fait beaucoup de bien aux joueurs marseillais, comme l’a confié Amine Harit. L’international marocain estime que ce changement était nécessaire et a salué l’apport du technicien français de 70 ans.

Le quatrième est peut-être le bon. Après Marcelino, l'intérim de Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso, c’est Jean-Louis Gasset qui finira la saison sur le banc de l’OM. Un mois après avoir quitté son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire, le technicien français âgé de 70 ans a rapidement rebondi à Marseille, où il s’est engagé pour les trois prochains mois, sans garantie pour la suite.

Harit valide l’arrivée de Gasset à l’OM

L’arrivée de Jean-Louis Gasset fait déjà son effet à l’OM, qui samedi soir a enchaîné une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues sur la pelouse de Clermont (1-5), après avoir battu le Shakhtar Donetsk (3-1) et Montpellier (4-1). Dans un entretien accordé à Téléfoot , Amine Harit s’est exprimé à propos de la nomination de l’ancien entraîneur de l'ASSE et de Bordeaux. Le meneur de jeu de l’OM a salué le calme que Jean-Louis Gasset a apporté et estime que les joueurs se sentent désormais beaucoup mieux.

« Son calme et sa sérénité a apaisé beaucoup de joueurs »