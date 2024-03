Mercato : Avant Gasset, l’OM préparait un coup inattendu

Hugo Chirossel

Après avoir acté le départ de Gennaro Gattuso, l’OM s’est rapidement attaché les services de Jean-Louis Gasset, qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Mais d’autres techniciens avaient été annoncés dans le viseur de Marseille, notamment Christophe Galtier ou Sabri Lamouchi. Les dirigeants marseillais auraient également pensé à un autre entraîneur français.

En déplacement à Clermont samedi soir (1-5), l’OM a obtenu une troisième victoire consécutive, après celles face au Shakhtar Donetsk (3-1) et à Montpellier (4-1). C’est également le troisième succès depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Nommé entraîneur le 20 février dernier en remplacement de Gennaro Gattuso, le technicien français de 70 ans a rapidement réussi à redonner un peu de confiance à un groupe qui en manquait cruellement.

Mercato : L’OM a enfin trouvé son grand attaquant https://t.co/hxyU0hYwa4 pic.twitter.com/eFw2RbxioB — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

L'OM avait d'autres pistes que Gasset

Si cela demande bien évidemment confirmation, le choix de confier le poste à Jean-Louis Gasset est payant jusqu’à maintenant. Mais l’OM avait d’autres options que l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire. L’Équipe évoquait un intérêt de longue date pour Christophe Galtier, actuellement en poste à Al-Duhail, au Qatar. Le quotidien sportif indiquait également que les dirigeants marseillais pensaient à Sabri Lamouchi, sans club depuis son départ de Cardiff en juin dernier.

L’OM pensait à Montanier