OM : Le chouchou du public enfin oublié ?

Thomas Bourseau

Bien que ses débuts furent poussifs à l’OM en début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang a redressé la barre et se trouve être dans une série XXL en termes de statistiques avec Jean-Louis Gasset aux commandes. De quoi faire mieux qu’Alexis Sanchez et d’être salué par un incontournable du vestiaire.

Pierre-Emerick Aubameyang, c’est quatre buts et une passe décisive sous les ordres de Jean-Louis Gasset à l’OM, c’est-à-dire les trois dernières sorties de l’Olympique de Marseille. Grâce à sa bonne série avec le nouveau coach de l’OM depuis deux semaines, « Aubam » fait déjà mieux qu’Alexis Sanchez sur le plan statistique.

Aubameyang marque encore et double Alexis Sanchez

Samedi soir à Clermont (5-1), Pierre-Emerick Aubameyang a marqué son 9ème but en Ligue 1 et porte son total sur la saison à 19 réalisations. Soit une de plus qu’Alexis Sanchez qui avait enchanté les supporters de l’OM et les observateurs la saison passée à l’Olympique de Marseille.

«Auba, c’est le monsieur plus de notre saison»