L’arme secrète de l’OM, c’est lui !

À l’Olympique de Marseille, les joueurs sont transfigurés sous Jean-Louis Gasset en l’espace de deux petites semaines en comparaison avec les visages affichés avec Gennaro Gattuso sur la fin du passage de l’entraîneur italien à Marseille. Selon Amine Harit, meneur de jeu de l’OM, ce fut une question de mental et Gasset a trouvé la solution.

Jean-Louis Gasset a pris la décision il y a deux semaines exactement de rejoindre l’OM après le licenciement de Gennaro Gattuso. En effet, après une phase de poules de Coupe d’Afrique des nations laborieuse pour le technicien de 70 ans, la possibilité de prendre les rênes de l’Olympique de Marseille s’est offerte à lui par le directeur général Stéphane Tessier et le président Pablo Longoria.

Gasset a débloqué le mental des joueurs de l’OM

En l’espace de trois matchs, Jean-Louis Gasset a mis tout le monde dans sa poche en qualifiant l’OM pour les 1/8èmes de finale de la Ligue Europa grâce à une victoire face au Shakhtar Donetsk (3-1), et en Ligue 1 face à Montpellier (4-1) et samedi soir à Clermont (5-1). Les joueurs paraissent plus libérés qu’avec Gattuso sous les ordres de Gasset. Et ce n’est qu’un déblocage mental à en croire les propos tenus par Amine Harit au micro de TF1 .

«Je pense que son calme et sa sérénité a apaisé beaucoup de monde»