Attaque de folie à l’OM, Gasset a trouvé la solution

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de Clermont samedi soir, l’OM s’est largement imposé par quatre buts d’écart (1-5). Les Olympiens ont inscrit 12 buts au total lors de leurs trois derniers matchs et depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Ce que ce dernier explique tout simplement par le talent de ses attaquants.

Après avoir inscrit trois buts contre le Shakhtar Donetsk (3-1) et quatre face à Montpellier (4-1), l’OM en a mis cinq samedi soir, lors de sa victoire sur la pelouse de Clermont (1-5). Au total, cela fait donc 12 réalisations en trois matchs depuis la nomination de Jean-Louis Gasset.

« Par le talent des attaquants »

« Comment j’explique cet élan offensif ? Par le talent des attaquants, le bon esprit qui règne dans ce groupe », a confié Jean-Louis Gasset à l’issue de la rencontre, dans des propos relayés par La Provence . L’entraîneur de l’OM a ensuite insisté sur l’importance et l’apport des joueurs qui sortent du banc.

« Il y a besoin de tout le monde »