Banni par l'OM, il vide son sac

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est imposé face à Clermont samedi soir (1-5), Pape Gueye a connu sa première titularisation de la saison. Suspendu lors de la première partie, l’international sénégalais a été mis à l’écart à son retour de la CAN, lui qui arrive à la fin de son contrat. Un retour savouré par le milieu de terrain âgé de 25 ans.

Samedi soir, l’OM a décroché une troisième victoire consécutive, la deuxième en championnat, sur la pelouse de Clermont (1-5). Une rencontre que Pape Gueye a démarrée en tant que titulaire, une première cette saison. Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, l’international sénégalais avait été écarté du groupe à son retour de la CAN. Il doit sa réintégration à Jean-Louis Gasset, qui voulait pouvoir compter sur toutes les forces en présence.

Gueye savoure son retour

« Comment j’ai vécu ce match ? Comme l’avait dit le coach, c’était un match piège car Clermont avait besoin de points, on devait tout faire pour remporter ce match qui n’était pas facile, vu ces conditions. Mais on savait que si on mettait les ingrédients, on l’emporterait. On s’est fait peur sur l’égalisation clermontoise mais on a su redresser la barre en marquant 4 autres buts. Maintenant, il faut garder de l’humilité, et continuer à travailler », a confié Pape Gueye à l’issue de la rencontre, avant de revenir sur ce qu’il a traversé ces dernières semaines.

« J’ai continué à travailler et le coach a fait appel à moi »