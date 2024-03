Gasset trop vieux ? L'OM défendu grâce au Real Madrid

Alexis Brunet

Pour sortir de la crise, l'OM a décidé de miser sur Jean-Louis Gasset. La nomination du coach français n'a pas plu à tout le monde. Une partie des supporters marseillais ont pointé du doigt l'âge avancé de l'ancien entraîneur de l'ASSE. Mais pour Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, cela peut justement être un atout, et prend exemple sur le Real Madrid pour justifier ses propos.

L'OM ne s'attendait pas à vivre une telle saison lorsque la Ligue 1 a repris l'été dernier. En quelques mois, Marseille a déjà connu son quatrième coach de la saison. Après les échecs Marcelino et Gattuso, et l'intérimaire Jacques Abardonado, c'est Jean-Louis Gasset qui a débarqué. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a pour mission de faire remonter le club phocéen au classement, et essayer de gérer au mieux la fin de saison, avant de laisser sa place.

Gasset est critiqué pour son âge

Pour le moment la mission sauvetage de l’OM se passe bien pour Jean-Louis Gasset. Marseille vient d’enchaîner deux victoires de suite pour les deux premiers matchs du coach français. Pourtant, à son arrivée, l’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG a été vivement critiqué. Certains supporters ne validaient pas le choix de la direction de nommer un entraîneur aussi âgé (70 ans). Dans les colonnes de L’Équipe , Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, a tenu à défendre Jean-Louis Gasset, en vantant les mérites des coaches avec beaucoup d'expérience. « Je ne vois pas pourquoi un technicien de 65 ans ne serait pas aussi performant qu'un entraîneur qui n'a pas d'expérience, juge le directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi. L'âge ne doit pas être un frein. On a sûrement plus d'énergie quand on commence et quand on est plus jeune, mais les années peuvent apporter une expérience qui fait qu'on se gère mieux et qu'on s'adapte à la charge de travail, tout simplement. »

