Affaire Clauss : L’OM s’est fait avoir !

L’OM a recruté Jonathan Clauss à l’été 2022 après sa belle saison au RC Lens. Cependant, son investissement est décrié par la direction de l’Olympique de Marseille ces derniers temps. Ses écarts extrasportifs remontent pour autant à plusieurs années si l’on en croit son ancien conseiller.

L’étau s’est concrètement resserré autour de Jonathan Clauss ces dernières semaines à l’OM. Son comportement a été pointé du doigt par les hauts décideurs du club fin janvier, si bien qu’il a été poussé vers la sortie, sans succès. En public, le président Pablo Longoria et surtout le conseiller sportif Mehdi Benatia n’ont pas caché leur frustration vis-à-vis du manque d’investissement à leurs yeux de Clauss ces derniers temps à l’Olympique de Marseille.

«On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas»

« On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas » . a déclaré Mehdi Benatia à Canal+ la semaine dernière. Des déclarations qui n’ont pas vraiment surpris Maxime Bootz.

«Il joue à la Playstation jusqu’à des heures … pas professionnelles»