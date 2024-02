«Affaire Clauss» : La réponse cinglante de Longoria sur Benatia

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Discret depuis son arrivée à l'OM, Mehdi Benatia a accordé sa première interview à son ami Samir Nasri. Au cours de celle-ci, le nouveau conseiller sportif du club marseillais n'a pas épargné Jonathan Clauss et s'est attiré les foudres de l'UNFP. Ce mardi, Pablo Longoria est revenu sur cette polémique et a apporté son plein soutien au Marocain.

On se rappellera longtemps du premier entretien de Mehdi Benatia. L'ancien international marocain a sorti les griffes lors d'un échange avec Samir Nasri diffusé sur Canal + . Nommé conseiller sportif de l'OM il y a quelques semaines, il est revenu sur le cas Jonathan Clauss, poussé vers la sortie cet hiver en raison d'une attitude non-professionnelle.

Benatia vide son sac sur Clauss

« Je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur des joueurs au comportement parfois limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs. Je sais qu’il avait été reçu dans le bureau du coach pour qu’on lui explique ce qu’on attendait de lui en tant que cadre et qu’en tant qu’international français dans le comportement. On pensait que le message était passé, malheureusement ça ne l’était pas » avait confié Benatia dimanche dernier. Depuis, l'UNFP a publié un communiqué pour dénoncer cette sortie.

« Je n'accepte pas les situations injustes »