OM : Il passe quelques appels pour relancer Aubameyang !

Thibault Morlain

Dernièrement, l’OM a décidé de se séparer de Gennaro Gattuso et pour le remplacer, c’est Jean-Louis Gasset qui a rejoint le club phocéen. Depuis la nomination de l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, ça va beaucoup mieux pour l’OM. Pierre-Emerick Aubameyang a lui retrouvé un excellent rendement. Une renaissance sur laquelle s’est prononcé Gasset.

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a eu du mal à ses débuts avec le club phocéen. Mais aujourd’hui, ça va mieux pour l’attaquant gabonais, encore plus depuis la nomination de Jean-Louis Gasset. Aubameyang est en pleine renaissance avec le nouvel entraîneur de l’OM. Il faut dire que Gasset a pris les choses en main pour mettre sa star dans les meilleures conditions.

Vente OM : L’Arabie Saoudite débarque, il annonce du lourd pour le PSG https://t.co/UroQo2xCja pic.twitter.com/fF3OngGDM4 — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

« Il me semble qu'il fallait le caler où il aime être »

Face à Villarreal ce jeudi, l’OM aura besoin d’un grand Pierre-Emerick Aubameyang. En conférence de presse avant ce rendez-vous, rapporté par RMC , Jean-Louis Gasset s’est confié sur le retour en forme du Gabonais. « C'est un grand joueur, une très bonne personne, et un buteur. Il aime, comme tous les grands attaquants, il aime des situations de jeu. Il aime se placer à certains endroits et c’est là qu’on le met. Après l'adresse, le sens du but, la générosité... Tout ça il l’a. Il me semble qu'il fallait le caler où il aime être et d’où il aime partir pour être à l’arrivée sur les centres », a expliqué l’entraîneur de l’OM.

« J’ai appelé les gens avec qui il avait travaillé… »