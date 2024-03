Surprise, Longoria annonce un grand projet à l'OM !

Alexis Brunet

Depuis le début de saison, l'OM a vu passer bon nombre d'entraîneurs. Mais contrairement aux coachs, le président lui est toujours là. Pablo Longoria a d'ailleurs déclaré qu'il comptait rester à Marseille, et il veut construire un projet très solide, basé sur la stabilité, et améliorer le stade, et le centre d'entraînement notamment.

En 2020, Pablo Longoria débarquait à l'OM. D'abord directeur sportif, l'Espagnol a vite monté les échelons, et il est devenu le président du club phocéen. Un peu plus contesté et chahuté par les supporters dernièrement, le dirigeant passé par la Juventus de Turin est pourtant bien toujours à Marseille, et cela pourrait durer.

Longoria veut construire un grand projet à Marseille

Interrogé au sujet de son avenir par AS , Pablo Longoria a affirmé qu'il se voyait encore rester à l'OM. Le président marseillais souhaite construire un grand projet, et amener de la stabilité à un club qui en manque cruellement. « J'ai la volonté de construire un projet ici. Un projet de stabilité, un projet qui nous permette d'avoir une stabilité managériale et d'avoir une idée du jeu bien définie. Un projet de club pour améliorer les infrastructures, le stade, le centre d'entraînement ? Penser que tout ce qui s'est passé vous donne la détermination et la force d'en faire un projet pérenne, avec un modèle de jeu à long terme. »

L’OM change d’entraîneur, le boss reconnaît une erreur https://t.co/BaQWYqiTdZ pic.twitter.com/vJL6hSwIrE — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

«Le stade doit être exploité au maximum»