L’OM a recruté un joueur «extraordinaire», Gasset hallucine

Large vainqueur de Villarreal (4-0), l’OM continue son impressionnant redressement depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Un changement radical incarné notamment par un secteur offensif bien plus performant, à l’image d’Ismaïla Sarr, recruté l’été dernier, et encensé par le nouvel entraîneur de l’OM.

Arrivé sur le banc de l'OM il y a quelques jours, Jean-Louis Gasset a totalement relancé les Marseillais qui restent sur quatre victoires de suite dont trois en inscrivant quatre buts. Le secteur offensif de l'OM est donc totalement métamorphosé à l'image d'un Ismaïla Sarr qui a connu une première partie de saison très délicate après son transfert. Mais le nouveau coach marseillais estime qu'il s'agit d'un joueur exceptionnel.

«C’est un petit extraordinaire»

« Ça va devenir un très grand joueur, il a une vitesse, il est capable de répéter les efforts, il ne lui manque que ce dernier geste à maîtriser, mais on n’a pas le temps de travailler malheureusement. C’est un petit extraordinaire », lâche l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant de faire l’analyse de la très belle victoire marseillaise contre Villarreal (4-0).

Gasset satisfait de ses débuts à l'OM