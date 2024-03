L’OM annonce son nouvel entraîneur, la Ligue 1 s’enflamme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche soir, l'OM affronte Nantes au Vélodrome. Quelques heures après sa victoire écrasante face à Villarreal (4-0), le club marseillais fait face aux Canaris, qui restent sur une défaite inquiétante face au FC Metz. Entraîneur de la formation nantaise, Jocelyn Gourvennec se méfie de cet adversaire, porté par la sagesse de Jean-Louis Gasset.

Arrivé sous les moqueries de certains, Jean-Louis Gasset a fait taire les critiques en un temps record. Depuis son arrivée sur le banc de l'OM, le technicien a remporté quatre matches, dont deux en Ligue Europa. Pourtant, son coaching n'a rien de révolutionnaire. Les joueurs sont les mêmes, mais ils se sont remis les têtes à l'endroit. Résultat : 16 buts en quatre matches, dont un carton face à Villarreal en huitième de finale aller de Ligue Europa. Prochain adversaire de l'OM, le FC Nantes sait à quoi s'attendre.

Gourvennec rend hommage à Gasset

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jocelyn Gourvennec se méfie grandement de cette équipe, méconnaissable depuis la venue de Gasset. « On sait qu'on va jouer une équipe en pleine bourre. Depuis que Jean-Louis (Gasset) a repris l'équipe, ils en ont mis trois au Chakhtior (Donetsk), quatre à Montpellier, cinq à Clermont et quatre à Villarreal. Ils enquillent, on les sent libérés, ils réussissent des choses qu'ils avaient parfois du mal à faire » a déclaré le coach du FC Nantes, qui ne s'avance pas dans les meilleures conditions.

