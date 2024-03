Conspué à l’OM, il se lâche sur son calvaire

Hugo Chirossel

Depuis son arrivée il y a presque quatre ans en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi n’a pas été épargné par les critiques. Les observateurs et supporters de l’OM ont souvent été très durs envers le défenseur âgé de 25 ans. Des moments difficiles à vivre, comme l’a confié le principal intéressé, mais qui l’ont également motivé.

Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund dans le cadre d’un transfert estimé à 8M€, les attentes étaient grandes envers Leonardo Balerdi. C’est peut-être ce qui explique les nombreuses critiques dont il a fait l’objet depuis qu’il est à l’OM. Pourtant, l’Argentin âgé de 25 ans s’est toujours imposé, peu importe l’entraîneur en place, que ce soit Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Gennaro Gattuso ou désormais Jean-Louis Gasset.

«Je pense que je suis dans ma meilleure période ici»

Des moments difficiles que Leonardo Balerdi a su surmonter, lui qui estime qu’il est dans sa meilleure période depuis qu’il est à l’OM. « Aujourd'hui, je pense que je suis dans ma meilleure période ici. Forcément, j’ai eu des moments difficiles mais… C’est ça le foot, exactement. Si tu veux jouer dans un club comme ça… », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à Free Ligue 1 .

«C’est ce qui me plait aussi, c’est ce qui fait que je suis toujours à 100%»