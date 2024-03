Dimitri Payet n’oublie pas l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques mois après son départ soudain de l'OM, Dimitri Payet continue de suivre la vie du club phocéen. Même au Brésil, le Réunionnais assure qu'il suit tous les matches du club phocéen avec désormais l'œil du supporter comme il le raconte.

L'été dernier, alors qu'il lui restait un an de contrat, Dimitri Payet a tout de même été invité à quitter l'OM. Le Réunionnais n'entrait plus dans les plans du club phocéen et Pablo Longoria l'a donc incité à partir. Après une longue réflexion, l'ancien numéro 10 marseillais a finalement décidé de rejoindre Vasco de Gama. Mais même au Brésil, Dimitri Payet garde un œil sur l'OM.

Payet regarde tous les matches de l'OM

« En regardant tous les matches ! J'en ai peut-être raté deux ou trois. Si je ne joue pas, je suis devant ma télé, comme un supporter normal. Je regarde tout, mais j'ai pris du recul », lance l'ex-numéro 10 de l'OM dans une interview accordée à L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'OM»