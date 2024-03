France 98 interpelle l’OM pour l’avenir de Gasset

Arnaud De Kanel

Jean-Louis Gasset a totalement métamorphosé l'OM. Nommé entraineur du club phocéen il y a un peu plus de deux semaines, l'ancien adjoint de Laurent Blanc n'a connu que la victoire depuis son arrivée. Logiquement, il partira à l'issue de la saison, mais si les résultats continuent à être aussi bons, Bixente Lizarazu trouve qu'il sera légitime de penser à le prolonger.

L'OM tient son sauveur et il se nomme Jean-Louis Gasset. C'est simple, depuis qu'il a été nommé, le Montpelliérain a dirigé quatre matchs et il les a tous remporté, avec la manière en plus. Malgré tout, il n'est que de passage dans la cité phocéenne comme il l'a encore rappelé samedi en conférence de presse. Bixente Lizarazu lui, estime que l'OM devrait songer à le prolonger si les résultats suivent.

Gasset en mission de 100 jours

« Une phrase me plait : profiter de l'instant. J'ai signé 100 jours, j'ai dit je viens et je fais ma mission », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire veut profiter pour le moment. « Je vis l'instant. On m'a demandé de vivre un pari, je vais tenter de gagner ce pari. Comme disent mes petits, je kiffe l'instant », a confié le coach de l'OM. Mais sa mission va-t-elle se poursuivre ? Bixente Lizarazu y est favorable.

«Ça serait logique qu’il continue l’aventure»