Arabie Saoudite : La fin du cauchemar pour Benzema ?

Pierrick Levallet

Après Cristiano Ronaldo, c'est Karim Benzema qui a fait le choix de signer en Arabie Saoudite l'été dernier. L'attaquant de 36 ans a quitté le Real Madrid après 14 ans pour débarquer à Al-Ittihad. Tout ne s'est cependant pas vraiment passé comme prévu pour lui depuis son arrivée. Mais après quelques semaines de tensions, tout semble être rentré dans l'ordre.



Benzema au coeur de tensions en Arabie Saoudite

En effet, Karim Benzema a parfois été la cible des critiques des supporters saoudiens. L’ancien international français a même été mis sur le banc par l’entraîneur Marcelo Gallardo. Mais le calme semble maintenant être revenu du côté de l’ex-star madrilène.

Tout est rentré dans l'ordre à Al-Ittihad