Mbappé lâche une précision au PSG pour son transfert au Real Madrid

Thibault Morlain

Tandis que Kylian Mbappé aurait déjà confirmé au PSG qu’il fera ses valises à l’issue de la saison, alors qu’il arrive au terme de son contrat, la question est de savoir quel sera son prochain club. Le Real Madrid est idéalement positionné pour enfin accueillir Mbappé, mais pour le moment, rien n’est encore signé entre les deux parties. L’international français aurait d’ailleurs prévenu la direction du PSG à ce sujet.

Le feuilleton Kylian Mbappé n’en finit plus d’animer le marché des transferts. Et alors qu’il est visiblement déjà acté que le Français quittera le PSG à l’issue de la saison, le principal intéressé ayant averti Nasser Al-Khelaïfi de cela, l’une des interrogations reste de savoir où jouera Mbappé la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Kylian Mbappé a trois offres, mais c’est bien le Real Madrid qui est en pole position. Après avoir essuyé de nombreux échecs pour recruter le joueur de 25 ans au fil des saisons, les Merengue toucheraient cette fois au but pour cette opération.

Un joueur du PSG va découvrir une nouvelle équipe ? https://t.co/tDgjvSrTL0 pic.twitter.com/xr61AzxUPL — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

Mbappé négocie avec le Real Madrid, le PSG attentif

Rien n’est encore officiel entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Ça négocierait encore et toujours entre les deux parties, qui finaliseraient actuellement les derniers détails, afin de trouver un accord total. Des négociations que suivrait de près le PSG. En effet, El Pais explique que le club de la capitale serait attentif à l’accord trouvé entre Mbappé et le Real Madrid puisque le PSG pourrait récupérer une partie de la prime à la signature accordée par les Merengue.

Le PSG tenu au courant par Mbappé