Départ de Mbappé : Une star mondiale en approche au PSG ?

Plus que quelques semaines avant le grand départ de Kylian Mbappé du PSG… pour le Real Madrid ? Tout n’est pas encore bouclé dans la capitale espagnole pour le capitaine de l’équipe de France, mais c’est en bonne voie. Et au Paris Saint-Germain ? La piste Mohamed Salah semble être à l’étude, mais pas sur le point d’aboutir. Explications.

Au cours d’une entrevue avec Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier, Kylian Mbappé lui a communiqué sa décision finale : pas de remake du printemps 2022 cette fois-ci. Son départ en fin de saison est programmé et entériné, soit au terme de son contrat au PSG. Direction le Real Madrid ? le10sport.com vous a confié le 20 février dernier que les discussions entre le club madrilène et le clan Mbappé allaient se poursuivre, mais qu’aucun accord total n’avait été trouvé.

Salah a la cote au PSG ?

Et à présent, place à son remplacement. Les dossiers sont multiples allant de Victor Osimhen à Marcus Rashford… en passant par Mohamed Salah ? D’après L’Équipe , l’icône de Liverpool aurait son lot de partisans au sein de l’organigramme du Paris Saint-Germain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Néanmoins, quand bien même son entraîneur Jürgen Klopp, lui qui l’avait recruté à l’été 2017 s’en va en fin de saison, Salah a tenu à rassurer les fans de Liverpool.

«Un jour, je quitterai le club, mais non le départ de Klopp n'affecte pas mon avenir»