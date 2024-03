OM : Le projet McCourt a enfin trouvé son grand attaquant !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, l'OM est à la recherche de son grand attaquant. Les noms se sont succédés, mais aucun n'a réussi à véritablement s'imposer sur la durée. Mais le club marseillais pourrait bien l'avoir trouvé en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Après un début de saison délicat, le buteur gabonais est parvenu à retrouver son efficacité.

La machine est lancée. Pierre-Emerick Aubameyang a eu besoin de quelques semaines d'acclimatation avant de véritablement lancer son aventure marseillaise. Arrivé l'été dernier à l'OM, le buteur gabonais en est à 21 buts cette saison, dont 9 en Ligue Europa.

Aubameyang maintient l'OM à flot

Titularisé à la pointe de l'attaque ce jeudi soir face à Villarreal, Aubameyang a claqué un doublé et permis à son équipe d'avoir un pied et demi en quart de finale de Ligue Europa. L'ancien du FC Barcelone est, de loin, le meilleur buteur marseillais. Et l'OM avait besoin de sa star après un début de saison compliqué.

« C'est le monsieur plus de notre saison »