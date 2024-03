La star de l’OM se fait virer, voilà pourquoi

Hugo Chirossel

L’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé à l’OM après une saison très compliquée à Chelsea. L’international gabonais avait rejoint les Blues en provenance du FC Barcelone, où il n’est resté que six mois. Un départ qui n’était pas voulu, mais l’attaquant de 34 ans a été contraint de s’en aller pour des raisons économiques.

Après une saison au cours de laquelle il avait très peu joué sous les couleurs de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang est venu se relancer à l’OM l’été dernier. Si ses débuts à Marseille ont été mitigés, l’international gabonais (74 sélections) retrouve son meilleur niveau dernièrement. Jeudi, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa contre Villarreal (4-0), Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau inscrit un doublé, ses 20e et 21e buts toutes compétitions confondues cette saison.

OM : Aubameyang fait le show, le vestiaire valide ! https://t.co/ycHVQzufgs pic.twitter.com/GmAB5t92jh — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

Pourquoi le Barça s'est débarrassé d’Aubameyang

Une performance qui fait forcément parler en Espagne. Avant de rejoindre Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang avait passé six mois en Liga, au FC Barcelone, où il avait inscrit 13 buts en 23 matchs. Pourtant, les Blaugrana avaient décidé de s’en séparer lors de l’été 2022. Comme indiqué par Sport , ce n’est pas pour des raisons sportives que l’attaquant de 34 ans a été poussé vers la sortie, mais économiques. Avec l’arrivée de Robert Lewandowski, le FC Barcelone voulait se séparer de Memphis Depay ou de Pierre-Emerick Aubameyang, et c’est finalement ce dernier qui est parti le premier.

« J’étais l'un des rares joueurs que le club pouvait vendre »